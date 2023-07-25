الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قطاع حماية النيل يشن حملة لإزالة التعديات المقامة على النهر بأسيوط

حملة لازالة التعديات
حملة لازالة التعديات المقامة على النهر

شن قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري حملة لإزالة التعديات المقامة على النهر بمحافظة أسيوط تم خلالها تنفيذ 3 قرارات إزالة، منهم عدد 2 قرار ردم بمساحة  50 متر مربع ، و قرار ازالة مبنى مخالف بمساحة 12 متر مربع بناحية نزلة باقور بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وذلك تحت إشراف هندسة نيل ابوتيج.

واستعرض قطاع حماية النيل فى تقرير له موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .

‏وتعمل أجهزة الوزارة علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .

‏‎‏‎يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

‏‎وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع في مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول ، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.

الاحتياجات المائية الأجهزة الأمنية استخدام المياه إزالة التعديات التوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية الرؤية المستقبلية شن حملة لإزالة التعديات

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