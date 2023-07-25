بيراميدز ينتظر الفائز من بطل رواندا والصومال في دور الـ 32 بدوري الأبطال

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا (2023-2024)، عن وقوع فريق بيراميدز، في مواجهة مع الفائز من مواجهتي الدور التمهيدي الأول بين الجيش الرواندي وجاديدكا الصومالي.

وكان "كاف" قد قرر إعفاء 10 أندية، من خوض الدور التمهيدي الأول لدوري الأبطال، وهم الأهلي، بيراميدز، الوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، سيمبا التنزاني، بيترو دي لواندا الأنجولي، مازيمبي الكونغولي، وحوريا الغيني.

وسيخوض فريق بيراميدز، مواجهة الذهاب، خارج الديار، قبل أن يستقبل ممثل الكرة المصرية، مواجهة الإياب على أرضه.

ستجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول، أيام 18، 19، 20 أغسطس المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب، أيام 25، 26، 27 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني، أيام 15، 16، 17 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.