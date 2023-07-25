التهاب ملتحمة العين.. وأسباب حدوثها وكيفية الوقاية منها

التهاب الملتحمة هو عدوى شائعة للعين وهى الطبقة الشفافة الرقيقة التي تغطي الجزء الأبيض من العين و تبطن السطح الداخلي للجفون، و تتميز بالاحمرار والحكة وإفرازات دمعية أو لزجة.

أسباب الإصابة بـ التهاب ملتحمة العين

يمكن أن يكون سبب التهاب ملتحمة العين بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك العوامل الفيروسية التي تُعرف أيضًا باسم العوامل المسببة للحساسية أو الانفلونزا في العين.

لماذا تنشأ حالات التهاب الملتحمة

المياه الملوثة

يمكن أن يؤدي عدم كفاية الصرف الصحي والتشبع بالمياه إلى تلوث مصادر المياه، يمكن أن يؤدي غسل الوجه بالماء الملوث إلى إدخال الكائنات الحية الدقيقة الضارة في العين، مما يؤدي إلى الإصابة بعدوى مثل التهاب الملتحمة.

مسببات الحساسية

يمكن أن يؤدي مواسم معينة إلى زيادة العفن / الفطريات ومسببات الحساسية الأخرى في الهواء، يمكن أن يحدث التهاب الملتحمة التحسسي عندما تتلامس هذه المواد المسببة للحساسية مع العينين مما يؤدي إلى الاحمرار و الحكة وعدم الراحة.



كيفية تجنب الاصابة بـ التهاب الملتحمة

الحفاظ على النظافة المناسبة

اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون خاصة قبل لمس عينيك، تجنب فرك عينيك لأن ذلك قد يزيد من تهيجهما وربما ينشر الالتهابات.

تجنب لمس وجهك

الامتناع عن لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة لتقليل خطر إدخال مسببات الأمراض الضارة في العين.

حافظ على نظافة العينين

إذا تعرضت للغبار أو الأوساخ أو أي مهيجات محتملة، فاستشر طبيب العيون أو في حالات الطوارئ اشطف عينيك بالماء النظيف لإزالة أي جزيئات غريبة.

تجنب مشاركة الأغراض الشخصية

لا تشارك المناشف أو المناديل أو أي أغراض شخصية أخرى مع الآخرين، فقد يؤدي ذلك إلى انتشار العدوى من شخص إلى آخر.

استخدام النظارات الواقية

ارتدِ نظارات واقية مثل النظارات الشمسية لحماية عينيك من الغبار والمواد المسببة للحساسية والمياه التي يحتمل أن تكون ملوثة.

الحفاظ على بيئة معيشية نظيفة

تأكد من أن مساحة المعيشة الخاصة بك نظيفة وخالية من الغبار والمواد المسببة للحساسية، قم بتنظيف الستائر وأغطية الأسرة والسجاد بانتظام للتقليل وجود مسببات الحساسية.