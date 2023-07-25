محافظ بنى سويف يستقبل سفير كوريا الجنوبية فى بداية جولة لتفقد مشروعات مشتركة

استقبل الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بنى سويف، السفير الكوري "كيم يونج هيون"، على رأس وفد من سفارة دولة كوريا الجنوبية في مستهل زيارته للمحافظة، والتي تتضمن، تفقد الجامعة التكنولوجية شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، وزيارة مصنع شركة سامسونج العالمية بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية.

ورحب المحافظ بالسفير الكوري، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي لها أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على شعبي البلدين، لا سيما في ظل الفترة الحالية وما تشهده من تقدم وتطور ملحوظ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين التى تربطهما علاقات نوعية في مختلف المجالات.

وأعرب السفير عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا على أن العلاقة بين الدولتين تشهد تنوعًا، حيث تمتد إلى العديد من المجالات في مقدمتها الاستثمار، منوهًا بأن محافظة بني سويف بها حاليًا مصنع شركة سامسونج العالمية، والجامعة التكنولوجية التي هي من أهم ثمار التعاون النوعي بين البلدين، مؤكدًا حرص بلاده على مزيد من هذا التعاون الذي يعود على الشعبين بالإيجاب.

وفي سياق آخر، ترأس السكرتير العام اللواء حازم عزت اجتماع لجنة التنمية المستدامة بالقرى.

وناقش السكرتير العام جهود المديريات الخدمية والوحدات المحلية بالقرى المستهدفة خلال الفترة الماضية وخطة العمل في المرحلة المقبلة، حيث قامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بعمل عدة ندوات، مع التأكيد على عرض الخطة القادمة فور الانتهاء من الخطة الحالية، فيما ستقوم مطرانية بني سويف بعمل برامج عن التنمية المستدامة بالجمعيات التابعة لهم وتنفيذ أنشطة في هذا الجانب، بينما كشفت شركة المياه عن وجود خطة لرفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمراكز المدن، بجانب قيام رؤساء القرى المستهدفة بعرض بعض المقترحات وإعداد حصر بالبيانات المطلوبة وعرضها على اللجنة، فيما أفادت مديرية الزراعة بوجود 5 مراكز لتجميع الألبان و15 نقطة توزيع للمنتجات.

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