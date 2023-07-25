الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول 5100 طن بروبلين وتداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 582 شاحنة و 175 سيارة ، وشملت حركة الواردات 11500 طن بضائع ، 382 شاحنة و 148 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 200  شاحنة  ، 27 سيارة . 

ويستعد ميناء سفاجا ، اليوم ، لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية ، بينما تغادر العبارتين القاهرة وأمل ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل وغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500  طن بضائع، و125 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا . 

كما استقبل ميناء بورتوفيق بالامس السفينة GAZ CONCARD  وعلي متنها 5100 طن بروبلين قادمة من الامارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2175 راكب بموانيها.

البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الواردات موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا اليوم ميناء نويبع

الأكثر قراءة

اليوم.. محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبدالمنعم

شهادات ادخارية دولارية لـ3 سنوات.. بنك مصر يطلق حزمة منتجات متميزة

الكندوز بـ345 جنيهًا.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

الطماطم بـ6.25 جنيه.. أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم

انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" فى مركز الحسنة بشمال سيناء

وصول المتهم بقتل صديقه فى الفيوم إلى مقر محاكمته وسط حراسة أمنية مشددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا

قبل ساعات من التصويت..استئناف المظاهرات الرافضة للإصلاح القضائى فى إسرائيل

نتنياهو يخرج من المستشفى بعد جراحة لتنظيم ضربات القلب