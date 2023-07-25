الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

تدشين أواني سدس.. أبرز فعاليات الكنيسة الأرثوذكسية فى بنى مزار

الكنيسة
الكنيسة

احتفلت كنيسة القديس مار مرقس في بني صامت ببني مزار، بعشية تذكار المتنيح القمص إبراهيم البسيط مؤسس الكنيسة، وطيّب نيافة الأنبا انيانوس جسد القمص إبراهيم البسيط بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة والعديد من آباء مجمع كهنة الإيبارشية، وفي اليوم التالي صلى نيافته القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها.

كما صلى نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بسدس التابعة للإيبارشية، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح والأيقونات، وألقى كلمة روحية بعنوان "المرجعية".

ونظمت المجموعة الكشفية بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بقرية منية شبين التابعة لإيبارشية شبين القناطر، أمس الأول، كرنڤالًا بعنوان "خارج الصندوق out of the box" ، والذي أُقيم بمقر قناة ctv بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا شنوده بمدينة السلام، وذلك بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية. 
 

وتقرر وضع جزء من رفات القديسة ڤيرينا في كنيسة الأمير تادرس بكومباوند جاردينيا التابعة لقطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.
 

وبارك قداسة البابا تواضروس الثاني وضع الرفات بالكنيسة، خلال استقبال قداسته لنيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر اليوم.
 

وتم إهداء جزء من رفات القديسة ڤيرينا لقطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، من الدير الذي يحمل اسم القديسة بمدينة سرساخ القريبة من زيورخ، بسويسرا، التابع للكنيسة الكاثوليكية هناك، وهو الدير الذي يحوي رفات القديسة التي تعد شفيعة سويسرا.

الانبا أنيانوس الأنبا أنيانوس أ الأنبا أنيانوس أسقفا لمدينة بني مزار والبهنس عيد تجليس الأنبا أنيانوس

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