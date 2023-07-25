بايدن سيواصل الضغط لتحقيق توافق موسع حول التعديلات القضائية بإسرائيل

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيواصل الضغط من أجل تحقيق توافق موسع بين السياسيين الإسرائيليين بخصوص خطة التعديلات القضائية، بعدما أقر الكنيست أول قانون بها.

وبحسب ما أوردت وكالة "رويترز"، فقد أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، مساء الإثنين، إلى أن "بايدن لم يتخل عن هدفه المتمثل في التوصل إلى توافق موسع بعد انهيار المساعي التي بذلت في اللحظات الأخيرة من أجل التوصل إلى تسوية، وإخفاقها في تهدئة أزمة دستورية تعصف بالبلاد منذ شهور".

وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق أمس الإثنين على بند رئيسي في خطة الإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.

وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، فيما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.

- المعارضة الإسرائيلية تقديم طعن أمام المحكمة العليا لإلغاء مصادقة الكنيست على القانون

وتنوي المعارضة الإسرائيلية تقديم طعن أمام المحكمة العليا اليوم الثلاثاء، وذلك لإلغاء مصادقة الكنيست على القانون، مثلما أكده زعيمها يائير لابيد.

ويتيح قانون "حجة المعقولية" للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، لاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.