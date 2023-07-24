الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يستقبل نقيب الصحفيين بالجزيرة (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين بمقر مكتبه في مركز التعليم المدنى بالجزيرة.

تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين وزارة الشباب ونقابة الصحفيين خلال الفترة المقبلة، من أهمها إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بنادي الصحفيين النهري، والتوسع في مشاركة شباب الصحفيين في البرامج الشبابية والرياضية التي تنفذها الوزارة.

وأكد وزير الشباب كامل تقديره للدور البارز للصحافة والصحفيين على مر العصور في خدمة القضايا والموضوعات الوطنية بشكل عام والشبابية والرياضية بوجه خاص.

من جانبه، أشاد الكاتب الصحفي خالد البلشي بجهود وزير الشباب خلال الفترة الماضية في القطاعين الشبابي والرياضي، والتي من خلالها أصبحت مصر مركزاً عالمياً لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات العالمية والدولية والقارية، إضافة إلى حضور منقطع النظير لأبناء مصر من الرياضيين على منصات التتويج بجميع الألعاب الرياضية بمختلف مستوياتها.

حضر اللقاء محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين واللواء عبدالرحمن شلش، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، مدير عام الإعلام ومحمد الصفتي مدير عام المكتب الفني.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البلشي التعليم المدني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشاذلي

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