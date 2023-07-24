مسيرات بـ100 مليون دولار .. تقرير يرصد حجم المبيعات العسكرية الصينية لروسيا

كشف تقرير لمجلة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلًا عن سجلات جمركية، حجم المبيعات العسكرية بين كل من الصين وروسيا، بالتزامن مع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، بالقنابل العنقودية.

وأكد التقرير أن شركة صينية باعت لروسيا معدات غير فتاكة، حيث اشترت روسيا مئات الآلاف من الخوذ والسترات الواقية من الشركة.

وأضافت: روسيا زادت من استيراد تكنولوجيا ذات استخدام مدني وعسكري من الصين وبشكل عام فان روسيا استوردت من الصين هذا العام مسيرات بنحو 100 مليون دولار .

مسئولون فرنسيون ينتقدون استخدام أوكرانيا للقنابل العنقودية

وانتقد عدد من المسئولين الفرنسيين استخدام أوكرانيا للذخائر العنقودية التي زودتها بها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عضو البرلمان الفرنسي وزعيم الحركة السياسية "انهضي فرنسا"، نيكولاس دوبون آينان، في تغريدة له على موقع "تويتر: "الوحشية تتزايد في أوكرانيا مع استخدام الذخائر العنقودية التي توفرها الولايات المتحدة، فيما تفرح واشنطن لأن زيلينسكي يستخدمها بشكل فعال"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

فيما قال زعيم حزب "باتريوت" الفرنسي، فلوريان فيليبو، إن استخدام مثل هذه الأسلحة سيكون له عواقب "مروعة وطويلة الأمد" على المدنيين.

كما انتقد "فيليبو" الاتحاد الأوروبي لاستمراره في ضخ الأموال في "كارثة ومذبحة" أوكرانيا، منتقدا أيضا الرئيس إيمانويل ماكرون لعدم إدانته استخدام الذخائر العنقودية.

بدء استخدام أوكرانيا القنابل العنقودية

وأعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أن أوكرانيا بدأت في استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية.

وقال كيربي، في تصريحات له: "وصلت الذخائر إليهم في أسرع وقت ممكن، أود أن أقول إن ذلك حدث منذ حوالي أسبوع"، كما وأوضح البيت الأبيض أن استخدام القوات الأوكرانية القنابل العنقودية يؤثر على دفاعات روسيا.