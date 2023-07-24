الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو يكشف مفاوضات أهلي جدة مع مدربين غير فيتوريا

فيتوريا
فيتوريا

كشف الصّحفي الموثوق فابريزو رومانو عن مفاوضات من جانب أهلي جدة السعودي غير البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر.

وفجرت صحيفة “عكاظ” السعودية اليوم عن موافقة مدرب المنتخب الوطني على عرض أهلي جدة لتدريب الفريق هذا الموسم، كما نفى الاتحاد الكرة المصري وجود مفاوضات مع المدرب البرتغالي لتدريب أي فريق سعودي.

وفي إطار ذلك كشف رومانو عبر حسابه على “تويتر”، أن أهلي جدة وضع الثنائي الألماني ماتياس يايسله مدرب سالزبورج النمساوي والسويسري لوسيان فافر مدرب نيس الفرنسي على رأس تعاقداتهم بعد فشل التعاقد مع ماركو سيلفا مدرب فولهام الإنجليزي.

كما أوضح رومانو، أن يايسله رفض منذ أيام عرض لتدريب الشباب السعودي.

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