الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استرداد 25112 متر مربع بحلوان ضمن المرحلة الأخيرة للموجة 21

الموجة الـ 21 بمحافظة
الموجة الـ 21 بمحافظة القاهرة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الجهود المبذولة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بحي حلوان بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية التي انطلقت 8 يوليو الجاري وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون .

وفى إطار تنفيذ التوجيهات لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة قامت الاجهزة التنفيذية بحي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس الحي وبالتنسيق مع كريم عادل، مسؤول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية باسترداد قطعة أرض لصالح شركة المقاولات المصرية (مختار ابراهيم) إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الخاضعة لوزارة قطاع الاعمال والبالغ مساحتها ٢٥١١٢ متر مربع وذاك بمنطقة حوض الهيش بحلوان بمنطقة الدوجن ضمن المستهدف بالمرحلة الثالثة بالموجة 21.

وتمت العمال بحضور اللواء رئيس حي حلوان و مديري التنظيم والإزالات وتنفيذ الاحكام والشئون القانونية والمتغيرات المكانية والاشغالات ومشرفي المربعات بالحي، إضافة إلى مسؤولى الشركة وفي جود القوات الشرطية والمرافق بقسم حلوان حيث تم تسليم المساحة المستردة للشركة .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية التنسيق المستمر مع الاجهزة المعنية والتنفيذية بأحياء بالمنطقة الجنوبية لازالة أية تعديات يتم رصدها في المهد، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة وتذليل أي معوقات تعترض تنفيذ الإزلالات.

وطالبت بالمرور اليومي والتنسيق مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضي وجهات الولاية لرصد أي محاولات للتعدي ومنعه في المهد، موجه بالاستمرار في متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ٢١ لاستكمال تلك الأعمال.

الموجة الـ 21 بمحافظة القاهرة
الموجة الـ 21 بمحافظة القاهرة
الموجة الـ 21 بمحافظة القاهرة
الموجة الـ 21 بمحافظة القاهرة
الموجة الـ 21 بمحافظة القاهرة
الموجة الـ 21 بمحافظة القاهرة
الموجة الـ 21 بمحافظة القاهرة
الموجة الـ 21 بمحافظة القاهرة
FB_IMG_1690205198409
FB_IMG_1690205198409
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة حي حلوان الموجة الـ ٢١ أملاك الدولة أخبار محافظة القاهرة

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