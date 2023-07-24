محافظ الدقهلية: حققنا طفرة غير مسبوقة في البنية الأساسية اللازمة لقطاع النظافة

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إن الدقهلية من المحافظات الرائدة والنماذج المتميزة التي حققت طفرة غير مسبوقة، فيما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لقطاع النظافة، سواء من حيث تطوير وتحديث المصانع وإنشاء مصانع جديدة، وكذا نقل المقالب العشوائية أو دعم المنظومة بالمعدات والسيارات والآلات والأدوات اللازمة لهذا القطاع.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ، اليوم الإثنين، استلام سيارتين مجهزتين "قلاب" حمولة 20 طنا من وزارة البيئة كدعم للعمل في المخلفات الصلبة بالمحافظة، موجهًا بانضمامها للعمل ضمن معدات التدخل السريع بديوان عام المحافظة.

وقرر المحافظ- بحسب بيان، اليوم- دعم منظومة جمع القمامة بمركز ومدينة تمى الأمديد بسيارة مجهزة "مكبس" حمولة 8 متر3، دعما من المحافظة بهدف تحسين البيئة وأعمال (جمع القمامة) بالمركز.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لوزارتي التنمية المحلية والبيئة لدعمهما المتواصل لمنظومة البيئة والمخلفات الصلبة بالدقهلية، لتحسين مستوى النظافة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأمر محافظ الدقهلية بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة، وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق الإعلانات.

وأوضح التقرير الذي عرضه مدير إدارة الإعلانات بالمحافظة محمد البدوي أنه تم إزالة عدد من الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بشارع قناة السويس بنطاق حي شرق مدينة المنصورة، وتم التحفظ على الإعلانات التي تم إزالتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وفقا لاشتراطات لائحة الإعلانات المقررة، بالتنسيق مع رئيس حي شرق المنصورة الدكتور عمرو عبد العاطي وفريق عمل الإعلانات والإشغالات برئاسة حي شرق المنصورة.