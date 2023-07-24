الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السودان.. 9 قتلى فى حادث تحطم طائرة ونجاة طفلة

حادث تحطم طائرة
حادث تحطم طائرة

أفاد الجيش السوداني، مساء الأحد، بتحطم طائرة مدنية في مطار بورتسودان.

وقال الجيش السوداني في بيان: "تحطمت مساء اليوم بمطار بورتسودان طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها".

وأضاف البيان: "أدى الحادث إلى وفاة 9 أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة".

وتتواصل المعارك التي دخلت شهرها الرابع في مناطق مختلفة من السودان أبرزها العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غرب البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

خسائر وأوضاع إنسانية مأساوية

منذ اندلاعها في 15 أبريل الماضي، أسفرت الحرب عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل وتهجير أكثر من 3 ملايين شخص سواء داخل البلاد أو خارجها.

يعد السودان أحد أفقر بلدان العالم، ويحتاج أكثر من نصف سكانه حاليًا إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة.

وصلت حالة التحذير من المجاعة في البلاد إلى أقصاها، بينما بات أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة.

مع بدء موسم الأمطار، يتوقع أن تنتشر الأوبئة كما هي الحال في كل عام، مما سيسهم في تفاقم أزمة سوء التغذية.

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