انتهاء تجهيزات بطولة البادل الدولية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

تجرى حاليا الاستعدادات النهائية من أجل افتتاح بطولة البادل الدولية ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث تفتتح الفعاليات نهاية الأسبوع القادم، حيث أنهى القائمون على اللعبة كل التجهيزات لتقديم أول بطولة دولية على أرض العلمين الجديدة، ويستفيد المنظمون من البطولة التي أقيمت بالعاصمة الإدارية التي حققت نجاحا كبيرا من قبل.

مهرجان العلمين الجديدة 2023

ويشارك في البطولة 100 لاعب منهم عدد كبير من اللاعبين الدوليين وتحتوي البطولة على الصنفين دوليا من 1 إلى 100 وتم توفير كل الإمكانيات الدولية بالتعاون بين الاتحاد الدولي والمصري من أجل نجاح البطولة المتوقع أن تجذب جمهورا كبيرا للعبة التي بدأت تنتشر حول العالم خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من أبناء الوطن العربي المنضمين حديثا للعبة للاستفادة من الخبرات المصرية في تنظيم هذه البطولة.

وفي الحادية عشرة من صباح اليوم شهدت سماء مدينة العلمين الجديدة عددا من العروض الجوية بالمروحيات والطائرات التي حملت أعلام مصر للمشاركة في المهرجان وأيضا الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لذكرى ثورة 23 يوليو، كما شهدت سماء العلمين عددا من الطائرات الأخرى وطائرات الآر سي والتي قامت بعدد من العروض وحملت أعلام كلا من مصر والإمارات وسط تواجد جماهيري كبير حرص على متابعة الفعاليات بشكل كبير للغاية.

وكان النجم تامر حسني أحيا أضخم حفلات الموسم يوم الجمعة الماضية في العلمين أرينا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة وحقق الحفل نجاحا كبيرا وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة وقدم النجم تامر حسني أداء مبهرا خلال الجفل الذي حضره آلاف المحبين والجمهور المصري والعربي وسط تجهيزات غير مسبوقة في العالم العربي.