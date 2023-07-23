الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحسم موعد انتهاء الموجة الحارة

الموجة الحارة
الموجة الحارة

كشفت د. منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل جديدة عن موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، مؤكدة أن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة مع تأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي زاد الأمور سوءًا على محافظات مصر.

قالت منار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي": "درجات الحرارة غير مسبوقة ويشهدها العالم كله، وليس مصر فقط، وهى أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام"، لافتًا إلى أنها تعد أطول موجة حر شهدتها البلاد في التاريخ.

وأكدت أن مصر رغم ارتفاع درجات الحرارة وتأثرها بعدة ظواهر جوية ومناخية إلا أنها الأقل تضررًا من غيرها حتى في الدول الأوروبية، مثل إيطاليا التي وصلت فيها درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

وطمأنت غانم المواطنين بأنه مع بداية أغسطس ستنكسر حدة تلك الموجة الحارة، وتعود لمعدلاتها الطبيعية، لافتة إلى استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لكنها ستكون الأقل حدة مقارنة بالموجة الحالية التي نشهدها هذه الأيام، موضحة أنه مع الأسبوع المقبل ستعود درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية.

ونصحت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتغيير حرارة الجسم بين وقت وآخر، واستخدام غطاء للرأس، وتناول قدر كبير من المرطبات خاصة المياه، مع ارتداء ملابس فاتحة اللون، واسعة، والحفاظ على التواجد في أماكن جيدة التهوية.

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