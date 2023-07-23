"القاهرة الإخبارية": تظاهرات حاشدة أمام محيط الكنيست الإسرائيلى (فيديو)

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، تطورات الاحتجاجات في إسرائيل على خلفية التعديلات القضائية.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن شرطة الاحتلال أغلقت الشارع الواصل للكنيست الإسرائيلي، كما دفعت بتعزيزات أمنية حول مداخل الطرق الرئيسية خوفًا من الأعداد الكبيرة من المتظاهرين الذين يصلون إلى محيط الكنيست الإسرائيلي.

وأضافت: "بدأت الحشود تصل إلى الكنيست الإسرائيلي تعبيرًا عن رفضها إصلاح القضاء، وهناك محادثات للوصول إلى تسوية لإرجاء التعديلات القضائية حتى 6 أشهر، إلا أن المعارضة الإسرائيلية تطالب بأن يكون تأجيل التعديلات لمدة عام ونصف العام، وهذا ما يرفضه الائتلاف الحكومي".

وتابعت: "الائتلاف الحكومي قال إنه يمكن الوصول إلى تسوية بتعديلات طفيفة في إصلاح القضاء، حيث تستطيع الحكومة الإسرائيلية إلغاء بعض القرارات الصادرة من قبل الوزراء في الائتلاف الحكومي وليس الصادرة من الحكومة الإسرائيلية ككل".

وأشارت إلى وجود تخوفات من تهديدات 150 مؤسسة وشركة إسرائيلية بالإضراب عن العمل ودخول إسرائيل في حالة من الشلل الاقتصادي والتجاري، مؤكدة أن إسرائيل اليوم تواجه ضغوطات كبيرة من المعارضة.