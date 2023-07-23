باشيكو يسعى لكسر العقدة وتفادي السيناريوهات القاتلة أمام الأهلي

يسعى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز لكسر العقدة التي لازمته في كل المباريات التي خاضها أمام الأهلي كمدير فني للزمالك أو بيراميدز.

باشيكو خاض ثلاث مباريات أمام الأهلي خسرها جميعا لكنها لم تكن خسائر عادية أو في مباريات دوري حصيلة كل منها ثلاث نقاط لكنها كلفته خسارة ثلاث بطولات.

البداية كانت عندما كان باتشيكو مديرا فنيا للزمالك وواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر 2020 في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وفاز الأهلي 2-1 بعد سيناريو غريب بدا بتقدم الأهلي بهدف مبكر سجله عمرو السولية في الدقيقة الخامسة ثم تعادل شيكابالا في الدقيقة 31 وخطف محمد مجدي أفشة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 86 بقذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء.

وعندما تولى باتشيكو تدريب بيراميدز واجه الأهلي مرتين الأولى في نهائي كأس مصر موسم 2021 -2022 وانتهت المباراة بفوز الأهلي وكان السيناريو أيضا غريبا حيث تقدم بيراميدز بهدف سجله المغربي وليد الكرتي في الدقيقة 72 لكن أحمد الشناوي حارس بيراميدز ارتكب خطأ ساذجا أسفرعن هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 75 وفي الوقت الإضافي كرر أحمد الشناوي خطأه وسجل حمدي فتحي هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 105.

الهزيمة الثالثة لباتشيكو أمام الأهلي كانت أيضا بسيناريو مثير وكانت الهزيمة مع بيراميدز في مباراة السوبر المصري يوم 5 مايو 2023 وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول احتسب الحكم محمود البنا ركلة جزاء سجل منها علي معول هدف الأهلي والمباراة الوحيد.