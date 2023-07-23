ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق بمعمل تحاليل شرق الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن الإسكندرية في السيطرة على حريق نشب بأحد معامل التحاليل الخاصة بشارع المعهد الدينى بمنطقة العصافرة قبلى بدائرة قسم المنتزه ثان، وذلك دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمنطقة العصافرة قبلى، داخل أحد معامل التحليل الخاصة بدائرة القسم دون حدوث إصابات.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة.



جرى السيطرة على الحريق، وبالمعاينة الأولية والفحص تبين حدوث ماس كهربائى بالأجهزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات، التي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.