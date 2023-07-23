"علمية كورونا" تحذر من الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية: يؤثر سلبًا على الصحة العامة

ترأس الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، جلسات المؤتمر العلمى، اليوم، الذى شارك فية نخبة كبيرة من أساتذة واستشاريي أمراض الجهاز التنفسي، وذلك للإعلان عن إطلاق الخطوط الاسترشادية وبروتوكولات تشخيص وعلاج الالتهابات التنفسية بمختلف أنواعها بالمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، وذلك لتقديم الرعاية والعلاج الأمثل، والحد من المخاطر، ولضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.

من جانبه، أكد الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، ورئيس اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة، أن تحديث البروتوكول المصرى للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية خطوة مهمة وتستهدف علاج المريض وفقا لأحدث خطط العلاج التى تستهدف تجنب الاعتماد على المضادات الحيوية، لافتًا إلى أن الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية يؤثر سلبا على الصحة العامة، مشيرا إلى أنه يفضل استخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبى.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان إنه تم إطلاق العمل بالخطة التنفيذية لحماية المواطنين والأجيال القادمة من الأمراض المقاومة لمضادات الميكروبات.

وأضاف أنه يجب الابتعاد عن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية دون استشارة الأطباء، والذي قد يتسبب في ظهور سلالات جديدة من الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات المتاحة، خاصة كورونا.

وقال إن البرنامج الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات يسعى إلى تشجيع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتعزيز جهود مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، والارتقاء بمستوى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، من خلال التعاون بين المواطنين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية

وأكد أن البروتوكول المحدث يمثل خطوة هامة فى العلاج من الأمراض الصدرية مع الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، متابعًا: نستهدف صحة المريض وعلاجه بأحدث البروتوكولات، وتقليل الإسراف فى تناول المضادات الحيوية.