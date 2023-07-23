جامعة الوادى الجديد تنظم ندوة عن الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو

أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، أنه تم تنظيم ندوة عن الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو، وذلك بحضور قيادات الجامعة ومنسقى الأنشطة الطلابية بالكليات ومشرفى النشاط واتحاد طلاب الجامعة والكليات، بمقر كلية الطب البشرى، بإشراف الدكتور، أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، في إطار سلسلة الندوات التثقيفية والتوعوية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور جمال حسن كامل، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الوادى الجديد، إن الاحتفالية تضمنت ندوة عن مكتسبات ثورة 23 يوليو وأحوال مصر قبل وبعد الثورة، والربط بين ثورة يوليو والثورات الحديثة التى مرت بها البلاد خاصة ثورة 30 يونيو وإن الشباب هو عماد وركيزة الوطن وقوتها التي لا تنضب، ودعا الشباب إلى القراءة والتثقيف المستمر.