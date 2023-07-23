الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير خارجية الهند: زيارتا الرئيس السيسى إلى نيودلهى ورئيس الوزراء مودى للقاهرة أدتا إلى الارتقاء بشراكتنا

وزير خارجية الهند
وزير خارجية الهند الدكتور جايا شانكر ،

 قال وزير خارجية الهند الدكتور جايا شانكر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى نيودلهى، وزيارة رئيس الوزراء نانديرا مودى إلى القاهرة هذا العام، أدتا إلى الارتقاء بشراكتنا، التى استمرت عبر الزمان. 
وأضاف وزير خارجية الهند - في تدوينة نقلتها سفارة الهند بالقاهرة، اليوم /الأحد/؛ لتهنئة وزير الخارجية سامح شكري والشعب المصري؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو- "تحياتي الحارة لوزير الخارجية سامح شكري ولحكومة وشعب مصر في عيدهم القومي".
وأعرب وزير الخارجية الهندى عن ثقته فى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند ستستمر في التقدم.
 

 

الاحتفال بذكرى ثورة يوليو الاحتفال بذكرى الخارجية الهندي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند الشراكة الاستراتيجي الشراكة الاستراتيجية

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