الأحد 23 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 إثر انقلاب سيارة نقل فى سوهاج

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 أشخاص أخرون إثر حادث انقلاب سيارة نقل بمحافظة سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بانقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشأة.

- الانتقال إلى موقع الحادث 


على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو  "حسن. ع. ر" سن 35 عامًا عامل ويقيم بمحافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى لانقلابها علي جانب الطريق.

- حصر المصابين والوفيات بالحادث 


وقد نتج عن الحادث وفاة المدعو "مصطفى. ع س س"  سن 35 عامًا عامل  ويقيم بمدينة دندرة بمحافظة قنا، وإصابة كل من قائد السيارة بجروح بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، و"محمود. ا. م" سن 19 عامًا عامل بجروح باليد اليسري وكدمات متفرقة بالجسم، و"طلعت. م. ا" سن 38 عامًا عامل بجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم  ويقيمان بمحافظة قنا، و"السيد. م. م" سن 36 عامًا عامل بجروح بالرأس والساقين، و"ياسر. ا. م. س" سن 17 طالب بجرح بالذراع اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم ويقيمون بمدينة قنا، جميعهم من مستقلي السيارة، وقد أفاد قائد السيارة والمصابون بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

11 شخص إدارة البحث الجنائي إصابة 5 أشخاص آخرين أصيب 5 أشخاص البلينا

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