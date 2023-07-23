بينها افتتاح الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب.. أجندة "الدستور" الثقافية

بمشاركة 60 ناشرًا، يفتتح اليوم الأحد، محافظ بورسعيد عادل الغضبان، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، والذي يستمر حتى مطلع أغسطس 2023.

يشارك في المعرض 60 ناشرًا، ما بين دور النشر الخاصة، والمؤسسات والهيئات الحكومية بوزارة الثقافة، وتقام فعاليات المعرض أمام مديرية أمن بورسعيد، ويستقبل المعرض زواره من الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

في سياق متصل، يقام في السابعة مساء، حفل ختام معرض زايد لكتب الأطفال، بموقع نادي الشيخ زايد الرياضي الجديد أمام المدرسة الأمريكية، ويشارك في حفل الختام، الفنان سامح حسين، والإعلامي طارق علام.

ــ البرنامج الثقافي لمعرض الإسكندرية للكتاب

كما تتواصل اليوم الأحد، فعاليات معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته العشرين، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحتضنه مكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى 26 يوليو الجاري.

تبدأ أجندة البرنامج الثقافي في الثانية عشرة ظهرًا حتى الثانية، حيث تحتضن قاعة اجتماعات "C" بمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان "مكتبة الإسكندرية القديمة .. بدايات مزهرة.. نهايات مؤلمة"، بمشاركة كل من: الدكتورة شيماء الشريف، وأمنية فتح الله، تقديم الدكتورة شيرين القباني.

وفي نفس التوقيت - من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية - يعقد بقاعة الوفود، بمركز المؤتمرات التابع لمكتبة الإسكندرية، لقاء بعنوان "ثورات المصريين في الميزان"، تقديم دكتورة لطيفة سالم، وتقديم عبدالوهاب شاكر.

وتحت عنوان "فن التواصل مع الآخر"، تعقد في الثانية وحتى الرابعة عصرًا، ندوة يشارك فيها سعد الرفاعي، وتقدمها دكتورة آيات الحداد، وذلك بقاعة المحاضرات في مركز المؤتمرات.

كما تستقبل قاعة الوفود، في الثالثة حتى الخامسة مساء، لقاء بعنوان "النبش في أوراق الماضي"، بمشاركة كل من الكُتاب والباحثين: أيمن عثمان، سامح الزهار، سهير عبدالحميد، وطاهر عبدالرحمن، ويقدم اللقاء الكاتب محمد سيد ريان.

وفي الثالثة وحتى السادسة مساء، تحتضن قاعة اجتماعات "E"، ورشة عمل بعنوان "اقتناص الخيال"، اليوم الأول، والتي يقدمها الشعر الروائي وليد علاء الدين.

ومن الخامسة وحتى السابعة، تعقد بقاعة الوفود، ندوة بعنوان "ثمة رجل يهمني.. هو ناصر.. شارل ديجول"، ويتحدث خلالها دكتور عباس أبوغزالة، ويقدمها دكتور فتحي أبوعيانة.

وفي نفس التوقيت - من السابعة وحتى التاسعة - تحتضن قاعة الأوديتوريوم، أمسية شعرية لشعر العامية، بمشاركة كل من الشعراء: أحمد عبدالحميد، أحمد سعد، كريم علي، عمرو إسماعيل، محمد فرغلي، ويقدمها الشاعر محمد عبدالله حمودة.

ــ فرقة الفن الصادق بقبة الغورى

كما يقيم مركز إبداع قبة الغورى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، حفل فرقة الفن الصادق، بقيادة المايسترو إيمان سليمان والمطرب إسماعيل صادق صوليست دار الأوبرا المصرية.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأغانى منها: "عدى النهار، إمتى الزمان، ساكن في حى السيدة، أمانة عليك، جميل وأسمر، الحلو أبوشامة، النجمة مالت ع القمر، مصر يا أول نور في الدنيا"، وغيرها.