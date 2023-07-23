محمد بسام حارس سيراميكا: كان لدينا الثقة فى قدرتنا على التتويج بكأس الرابطة

أكد محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، أنه شعر رفقة زملائه بالثقة للتتويج بكأس الرابطة على حساب المصري البورسعيدي.

وتوج فريق سيراميكا كليوباترا ببطولة كأس الرابطة، عقب الفوز على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وقال محمد بسام في تصريحات تليفزيونية: "كان لدينا ثقة كبيرة في القدرة على التتويج بكأس الرابطة".

وأضاف: "الهدفان المبكران اللذان سجلناهما في بداية المباراة سهلا الأمور بعد ذلك، ونستحق الفوز بالبطولة".

واختتم بسام: "أيمن الرمادي، عمل بجدية واحترافية كبيرة معنا خلال الأيام الماضية، ونريد الظهور بشكل قوي للغاية في الموسم المقبل".