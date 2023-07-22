السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| ما دور المربى فى الحياة العامة؟ على الله الجمّال يجيب

الشيخ على الله الجمال
الشيخ على الله الجمال

قال الشيخ على الله الجمّال، من علماء وزارة الأوقاف، إنّه لا بد من وجود القدوة والمربي والمعلم الذي يربي الجيل على الأخلاق الطيبة، ويغرس فيهم الإيمان من خلال أفعاله وأخلاقه، ولذلك يشير القرآن الكريم إلى هذا المعنى بقوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر).

وأضاف "الجمّال"، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة"، المذاع عبر قناة الناس، أنَّ خير معلم وخير مربٍ هو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي وصف الله أخلاقه بقوله تعالى (وإنك لعلى خلق عظيم)، مشيرًا إلى أن الشيخ المتقي الهندي في كتابه الذي يحمل عنوان "هداية ربي عند فقد المربي"، يتحدث فيه عن ضرورة وجود المربي في حياة الإنسان، لأن الإنسان ربما وقع في الشبهات أو الشهوات.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس دور المربي في الحياة العامة نبي الرحمة حياة الإنسان

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