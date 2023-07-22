رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وتوجه رئيس جامعة مطروح بخالص التهنئة لأبطال جيش مصر البواسل الذين يضربون المثل دائمًا في التضحية والفداء، مؤكدًا أن تلك الثورة سوف تبقى حية في وجدان كل المصريين، بما حققته من إنجازات عظيمة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقائد مسيرتها وشعبها وجيشها وشرطتها من كل سوء.

كما هنأ الدكتور مصطفى النجار جميع منسوبي الجامعة من النواب، العمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بتلك المناسبة، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام التقدم والرفعة والازدهار.