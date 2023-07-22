القبض على لص يسرق فيزا من مواطنين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من ضبط عامل لقيامه بمغافلة أحد المواطنين واستبدال كارت الفيزا الخاص به وسرقة مبلغ مالي منه في القاهرة، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ عنه قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص المتضررين من عملية الاحتيال.

وقد استبدل الجاني كارت الفيزا خاصته بكارت آخر أثناء تواجده أمام أحد ماكينات الصرف الآلي في أحد البنوك، وعندما تم سحب مبلغ مالي من حساب المجني عليه، تلقى رسالة نصية من البنك بإجراء عملية سحب لمبلغ مالي من حسابه.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب هذه الجريمة أحد الأشخاص المتورطين في جرائم سابقة والذي يقيم في محافظة الشرقية. وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على 17 كارت فيزا خاصة بعدد من البنوك لأشخاص مختلفين، جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وهاتف محمول.

وعندما تم مواجهته، اعترف بارتكاب هذه الجريمة، حيث سحب كارت الفيزا الخاص بالمجني عليه من الماكينة واستبدله بآخر بحوزته، بعد أن حصل على الرقم السري من المجني عليه بحجة المساعدة.

كما اعترف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو جزء من متحصلات جرائم سابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.