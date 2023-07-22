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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد أكثر من 129 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج

قمح
قمح

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتي بلغت 129 ألفًا و258 طن قمح منذ بدء موسم التوريد، مشيرًا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات، حيث بلغت النسبة المئوية للتوريد 107.7%، من المستهدف توريده بسوهاج حتى الآن .

يُذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفًا و816 فدانًا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرّت المحافظة 16 موقعًا تخزينيًا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الإردب هذا العام 1500 جنيه.

إضافة اقماح أكثر اعل إجمالي ارق اكثر من استلام

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