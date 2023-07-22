في ذكراه الـ61.. من هو الأنبا أثناسيوس الأول مطران بني سويف والبهنسا؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى ال 61 لرحيل الأنبا أثناسيوس الأول مطران بني سويف والبهنسا 1925-1962م، وقالت الصفحة الرسمية لإيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكس، في نشرة تعريفية عنه إنه وهو رابع أسقف يقام على كرسي مدينة بنى وسيف ، كما أنه ولد في مدينة أسيوط في 25 هاتور 1599 ش الموافق 4 ديسمبر1883م باسم ساروفيم حنين، وذهب إلى دير البراموس بوادي النطرون في 3 أبيب 1619ش الموافق 10يوليو 1903م.

صار راهب في 24 مسرى 1619 ش الموافق30 أغسطس 1903م باسم الراهب باخوم البراموسى، ورسم قسا في 9 هاتور 1627 ش الموافق 19 نوفمبر 1910م، وتعين مدرس بالإسكندرية ثم وكيلا للبطريركية بها في 29 أبيب 1623 ش الموافق 5 أغسطس 1917م، ورقى قمصا في 26 بابة 1634 ش الموافق 6 نوفمبر 1917م، ورسمه البابا كيرلس الخامس البطريرك (112) أسقفا باسم الأنبا أثناسيوس في الأحد 5 أبريل 1925م الموافق 27 برمهات 1641ش في يوم واحد مع أنبا ميخائيل أسقف أبي تيج.

ثم رقاه مطراناً في الأحد 27 ديسمبر 1925م الموافق 18 كيهك 1642ش وهو نفس اليوم الذى كرز فيه أنبا بطرس مطران الدقهلية وأنبا باسليوس مطران أورشليم وأنبا متاؤس مطران الجيزة وأنبا ايساك مطران الفيوم، وتعين قائم مقام بطريركي مرتين، المرة الأولى عقب نياحة البابا مكاريوس الثالث البطريرك (114) من 3 سبتمبر 1945 إلى 10 مايو 1946، والمرة الثانية عقب نياحة البابا يوساب الثانى البطريرك (115) من 25 نوفمبر 1956 الى 10 مايو 1959.

تنيح فى فجر الأحد 22 يوليو 1962م الموافق 15 أبيب 1678 ش ودفن فى دير مار جرجس بسدمنت الجبل، وعمر على كرسيه 37 عاماً، وكان رخيم الصوت يجيد تلاوة القداس.