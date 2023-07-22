مرتضى منصور: "الفرق بينى وبين الخطيب أنه بيمثل أحسن منى"

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي المقام بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة.

وأضاف “منصور”: “الفرق بيني وبين الخطيب أنه بيمثل أحسن مني، أما أنا صريح مع الجمهور وأعضاء الجمعية العمومية”.

يأتي ذلك في إطار المؤتمر الذي يعقد حالياً بصالة محمد حسن حلمي داخل نادي الزمالك، وهو المؤتمر الذي وصفه منصور بالعالمي، وقد وجه الدعوة لجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، بجانب صفحات السوشيال ميديا، لحضور هذا المؤتمر، الذي وصفه لكشف الحقائق امام الجمهور الأبيض.