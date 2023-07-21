بعد رسوب 70%.. عميد طب جنوب الوادى: “نتيجة صادمة”

قال الدكتور علي عبدالرحمن، عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي، إنه فوجئ في الترم الأول برسوب 70% من الطلاب في الكلية، وفي الترم الثاني 72%، موضحًا أن نتيجة هذا العام صادمة له.

وأضاف “عبدالرحمن” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه اعتاد خلال السنوات الماضية على عدم تخطى نسب الرسوب لـ10% أو 15% على الأكثر، لكن النتيجة هذا العام صادمة.

وتابع: "بحثنا عن الأسباب الحقيقية، واكتشفنا أن الطلاب في الكلية هذا العام جاءت من مدارس ومراكز بعينها، وكده في خلل في التعليم ما قبل الجامعي، وأن الطلبة لا يوجد لديها الكفاءة التي تؤهلها للدراسة بكلية الطب المعروفة بأنها تحتاج قدرات خاصة للطلاب".

وأكد أن نسب الرسوب هذا العام جرس إنذار، لافتا إلى أن 60% من الطلبة راسبين في كل المواد، معلقا: "لازم الناس تعرف أن المستقبل مش كله طب فقط، وكل طالب لازم يكتشف قدراته ويحاول يوظفها عشان يكون ناجح في مجاله".