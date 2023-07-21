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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإمارات تستدعي سفيرة السويد بعد حرق المصحف في ستوكهولم

الإمارات
الإمارات

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، القائمة بالأعمال في السفارة السويدية لديها؛ لتسليمها مذكرة احتجاج رسمية على استمرار الاعتداءات والإساءات التي يقوم بها متطرفون في ستوكهولم على نسخ من المصحف الشريف.

واستنكرت الوزارة مواصلة الحكومة السويدية السماح بممارسة هذه الأعمال المسيئة، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد، مشددةً على أن هذه التصرفات المسيئة تتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية، ويؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.

وزارة الخارجية الإماراتية الخارجية الإماراتية السفارة السويدية ستوكهولم الحكومة السويدية

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