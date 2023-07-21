الإمارات تستدعي سفيرة السويد بعد حرق المصحف في ستوكهولم

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، القائمة بالأعمال في السفارة السويدية لديها؛ لتسليمها مذكرة احتجاج رسمية على استمرار الاعتداءات والإساءات التي يقوم بها متطرفون في ستوكهولم على نسخ من المصحف الشريف.

واستنكرت الوزارة مواصلة الحكومة السويدية السماح بممارسة هذه الأعمال المسيئة، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد، مشددةً على أن هذه التصرفات المسيئة تتناقض مع الأعراف والقوانين الدولية، ويؤدي إلى اندلاع النزاعات وتصعيدها وتكرارها في العالم.