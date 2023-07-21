مندوبة الولايات المتحدة: روسيا تستخدم الغذاء كسلاح لتهديد الأمن والسلم الدوليين

قالت ليندا توماس جرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة، إن روسيا تشن حربًا على إمدادات الغذاء حول العالم، منوهة بأن روسيا تتوسع في استهداف الموانئ الأوكرانية والسفن المدنية.

وأضافت “جرينفيلد” خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن بشأن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، اليوم الجمعة، أن روسيا تهدد الأمن والسلم الدوليين وحولت غذائها لسلاح.



ولفتت مندوبة الولايات المتحدة إلى أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب رفع أسعار الغذاء عالميا، خاصة أنها تستخدم البحر الأسود للابتزاز من أجل تحقيق مصالحها.