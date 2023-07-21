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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف": ابتهالية بمسجد أبوالعباس المرسى بالإسكندرية احتفالًا بالهجرة النبوية (صور)

أول ابتهالية بمسجد
أول ابتهالية بمسجد أبو العباس المرسي

أقامت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الجمعة، أول ابتهالية كبرى بمسجد  أبو العباس المرسي بالإسكندرية مع ثمانية من أفضل المبتهلين المعتمدين، تزامنًا مع بداية العام الهجري الجديد واحتفالًا بذكرى الهجرة النبوية المشرفة، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

وجاءت أول ابتهالية كبرى بمسجد  أبوالعباس المرسي بالإسكندرية، ضمن فعاليات القافلة الدعوية بمديرية أوقاف الإسكندرية، وبحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد بوزارة الأوقاف، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ الدكتور محمد الصغير مدير إدارة المقارئ بديوان عام وزارة الأوقاف، والشيخ محمد ملكة عضو الإدارة المركزية لشئون المساجد، وجمع كبير من رواد المسجد.

وشارك في الابتهال الديني والإنشاد كل من: المبتهل محمد عبد القادر أبو سريع، والمبتهل أحمد مقلد، والمبتهل حسين السويفي، والمبتهل محمد عبد الحميد جاد، والمبتهل عبد الله بدران، والمبتهل مصطفي الشجري، والمبتهل أحمد راشد، والمبتهل محمد عادل الاعسر، والمبتهل محمود صوفي، والمبتهل زياد عادل.

أول ابتهالية بمسجد أبو العباس المرسي الأوقاف الهجرة النبوية وزارة الأوقاف دولة الابتهال الديني

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