مسئول أممى: 362 مليون شخص يحتاجون للمساعدة بسبب الحرب الأوكرانية

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام المعني بالشؤون الإنسانية وبناء السلام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إننا ناقشنا الحرب في أوكرانيا التي تؤثر على العالم أجمع، حيث إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وصل لـ 362 مليونًا في 69 دولة حول العالم، وهذا رقم غير مسبوق.

وأضاف “جريفيث” خلال كلمته في جلسة بشأن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، أننا نحتاج إلى 55 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأشخاص.

وتابع: "ملايين من الأشخاص غير قادرين على الصمود أمام أي انتكاسات أخرى، معقبًا: "نعيش في عالم يعاني تراكم أزمات متعددة".

وأوضح وكيل الأمين العام المعني بالشؤون الإنسانية وبناء السلام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أننا قادرون على التوصل لحلول مبتكرة وجريئة تغلب الإنسانية على السياسات حتى في ظل الظروف القاسية، ولابد من التوصل إلى اتفاق لضمان التصدير في ظل حرب قاسية.

وأردف: “خلال 12 شهرًا، سمحت مبادرة البحر الأسود بتصدير 33 مليون طن من الأغذية من مؤانيء البحر الأسود الأوكرانية، إلى 45 دولة على متن 1000 سفينة، وقد حققنا هذا النجاح بسبب التعاون بين الموقعين على هذا الاتفاق التاريخي”.