ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول أممى: 362 مليون شخص يحتاجون للمساعدة بسبب الحرب الأوكرانية

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام المعني بالشؤون الإنسانية وبناء السلام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إننا ناقشنا الحرب في أوكرانيا التي تؤثر على العالم أجمع، حيث إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وصل لـ 362 مليونًا في 69 دولة حول العالم، وهذا رقم غير مسبوق.

وأضاف “جريفيث” خلال كلمته في جلسة بشأن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، أننا نحتاج إلى 55 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأشخاص.

وتابع: "ملايين من الأشخاص غير قادرين على الصمود أمام أي انتكاسات أخرى، معقبًا: "نعيش في عالم يعاني تراكم أزمات متعددة".

وأوضح وكيل الأمين العام المعني بالشؤون الإنسانية وبناء السلام ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أننا قادرون على التوصل لحلول مبتكرة وجريئة تغلب الإنسانية على السياسات حتى في ظل الظروف القاسية، ولابد من التوصل إلى اتفاق لضمان التصدير في ظل حرب قاسية.

وأردف: “خلال 12 شهرًا، سمحت مبادرة البحر الأسود بتصدير 33 مليون طن من الأغذية من مؤانيء البحر الأسود الأوكرانية، إلى 45 دولة على متن 1000 سفينة، وقد حققنا هذا النجاح بسبب التعاون بين الموقعين على هذا الاتفاق التاريخي”.

مارتن جريفيث مارتن جريفيثس تلبية الاحتياجات الأساسية 55 مليار دولار تلبية الاحتياجات الأساسية

مواد متعلقة

روزمارى ديكارلو: روسيا تتعمد تدمير وقصف موانئ الحبوب الأوكرانية

غدًا.. المهندس على عبدالمنعم ضيف "أطياف" مع الدكتورة صفاء النجار

التموين: اتخذنا عددًا من الإجراءات للتخفيف من وطأة سلاسل الإمداد على المستوى العالمى

بشرى سارة.. افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل قريبًا

منة عدلى القيعى: كتبت "بنت أبويا" فى 3 سنوات ولحنتها فى 5 سنوات

منة عدلى القيعى: "اختياراتى" كُتبت فى نص ساعة.. ونجاحها خضّنى (فيديو)

رامى رضوان: الموجة الحارة ما زالت مستمرة على مدار الأيام المقبلة (فيديو)

نائب حميات إمبابة يقدم نصائح للتعافى من "حمى الضنك" (فيديو)

الأكثر قراءة

بيراميدز يقترب من ضم هدف الأهلى والزمالك (خاص)

أيقونات ماسبيرو.. همت مصطفى صاحبة أشهر حوار مع السادات

الأمن العام ينفذ 83 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

إزالة 17 مقبرة خلال حملة لمواجهة البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)

توضيح من التعليم بشأن منشورات تدّعى تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة

مهرجان العلمين.. نجم الجيل يُنهى البروفات النهائية استعدادًا لحفل اليوم (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طى الغضب «1-2»

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد أكثر توازنًا

ماجد حبته

كيسنجر فى الصين مجددًا

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية