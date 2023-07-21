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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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روزمارى ديكارلو: روسيا تتعمد تدمير وقصف موانئ الحبوب الأوكرانية

جريدة الدستور

قالت روزماري ديكارلو، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية، إن جوتيريش أعرب عن أسفه لانسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.

وأضافت ديكارلو، خلال كلمتها في جلسة بشأن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، أن الهجوم الروسي قتل اثنين من المدنيين وأصاب 19 شخصًا، وندين هذه الهجمات بأشد العبارات ونحث روسيا على وقفها فورًا.

وأوضحت مستشارة الأمين العام للشئون السياسية، أنه بناءً على اتفاقية بين الأمم المتحدة والاتحاد الروسي، أكد الأخير فيها التزامه بتصدير الغذاء وزيت عباد الشمس وحبوب الغذاء  دون عراقيل من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا.

ونوهت مستشارة الأمين العام للشئون السياسية، بأن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب رفع أسعار الغذاء حول العالم، مشددة على أن روسيا تتعمد تدمير وقصف موانئ الحبوب الأوكرانية.

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