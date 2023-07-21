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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أول تطبيق للزى الموحد لعمال المساجد بمديرية أوقاف الإسكندرية (صور)

الزي الموحد لعمال
الزي الموحد لعمال الأوقاف

طبّقت مديرية أوقاف الإسكندرية الزي الموحد لعمال المساجد، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها، وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات.

وأكدت مديرية أوقاف الإسكندرية أن هذا الأمر يعد هو التطبيق الأول للزي الموحد للعمال، حيث توجه القطاع الديني بالشكر لمديرية أوقاف الإسكندرية على مبادرتها الجادة في التنفيذ.

كان الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، قد كشف عن الزي الجديد لعمال المساجد، مشيرًا إلى أن هذا الزي الجديد يجري العمل عليه في الوقت الحالي لتوفيره للعمال تدريجيًا.

وأوضح أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها، وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات تشرع الوزارة في توفير زي خاص لعمال المساجد يتم توفيره تدريجيًّا لهم بداية بالمساجد الكبرى وبخاصة تلك التي تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

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