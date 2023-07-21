لايبزيج: لم نتوصل لاتفاق مع مانشستر سيتي بخصوص جفارديول

نفى ماكس إيبرل، المدير الرياضي للايبزيج الألماني، توصل ناديه لاتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لبيع المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول لفريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثق، قد أكد بأن مانشستر سيتي توصل لاتفاق مع لايبزيج بخصوص انتقال جفارديول لصفوف “السيتيزينز”، إضافة لتأكيده بأن اللاعب خضع للجزء الأول من الفحص الطبي تمهيدًا لإتمام الانتقال.

وقال إيبرل في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”:"لا يوجد اتفاق مع مانشستر سيتي، لسنا قريبين حتى من ذلك".

وأضاف:"الحقيقة أن مانشستر سيتي يود الحصول عليه، حاليا نحن ما زلنا بعيدين جدا. لقد أمّننا انتقال دومنيك سوبوسلاي ماليًا، وتابع لسنا بحاجة إلى المال. نفضل بقاء جفارديول في الفريق".

واستطرد قائلًا:"نحن لسنا نادٍ يمنع أي شيء. نحن نتحلى بالشفافية. لكن لدينا أفكارنا ونريد تنفيذها ".

وجفارديول يلعب ضمن صفوف لايبزيج منذ انتقاله من فريق ديناموز زغرب الكرواتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021، شارك في 41 مباراة بقميص لايبزيج خلال الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف.

وأشار رومانو إلى أن جفارديول اجتاز الجزء الأول من الفحص الطبي اليوم، واقترب من التوقيع بشكل رسمي مع النادي الانجليزي، واتفقت إدارة مانشستر سيتي مع اللاعب على الشروط الخاصة به في التعاقد منذ شهر مضى.

وبدأ جفارديول مسيرته ضمن صفوف شباب نادي ديناموز زغرب وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل التصعيد للفريق الأول في صيف عام 2019.

ولعب جفارديولا 52 مباراة بقميص ديناموز زغرب، وسجل 4 أهداف وصنع 3 لزملائه في الفريق.