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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شمال سيناء" تعلن إقامة نادٍ اجتماعى واستخدام جسر الوادى بالعريش فى المشروعات

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن إقامة ناد اجتماعي أمام الصالة المغطاة بمدينة العريش لخدمة أهالي المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، إنه من غير المقبول أن لا تتضمن شمال سيناء أماكن ترفيهية واجتماعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين. 

وأضاف المحافظ، أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم استغلال منطقة جسر الوادي بمدينة العريش لإقامة المشروعات التي تخدم المواطنين، حيث تم عرض عدد من المشروعات من رجال أعمال ومستثمرين، لكنها ليس لها جدوى ومشاريع استهلاكية.

كما أكد شوشة أن لجنة من مكتب وزير النقل المهندس كامل الوزير تفقدت الأراضي البديلة المخصصة لأهالي حي ميناء العريش البحري.

شمال سيناء العريش الصالة المغطاة تصريحات صحفية أماكن ترفيهية

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