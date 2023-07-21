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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف: انطلاق 7 قوافل دعوية وافتتاح 8 مساجد اليوم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تطلق وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 7 قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف الدقهلية (المطرية).
2- مديرية أوقاف البحر الأحمر (مرسى علم).
3- مديرية أوقاف الأقصر (إسنا).
4- مديرية أوقاف قنا (بندر نجع حمادي).
5- مديرية أوقاف المنيا (تندة).
6- مديرية أوقاف الشرقية (الصالحية).
7- مديرية أوقاف الجيزة (أطفيح).

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله -عز وجل - مبنى ومعنى، تفتتح الأوقاف اليوم 8  مساجد اليوم الجمعة، منه 5  مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا،  و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023، حتى تاريخه 19 مسجدًا منها  15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(4) مساجد صيانةً وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة
1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان
مديرية أوقاف الدقهلية
2. النور – الكردود - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
3. الرسول – بني هلال - القوصية
مديرية أوقاف سوهاج
4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام
مديرية أوقاف بني سويف
5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف
1. المسيد – بندر ناصر
مديرية أوقاف الدقهلية
2. حسن البادي – ميت خميس –  مركز المنصورة
مديرية أوقاف أسيوط
3. محمد الرفاعي –  مير - القوصية

وزارة الأوقاف قوافل دعوية نشر الفكر الوسطي المستنير تصحيح المفاهيم الخاطئة

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