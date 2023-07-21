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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل وإصابة 4 آخرين فى تصادم 6 سيارات ببنى سويف

تصادم 6 سيارات
تصادم 6 سيارات

لقى طفل مصرعه، وأصيبت سيدة و3 أطفال آخرون من أسرة واحدة، اليوم الجمعة في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي وسيارتي نقل وجامبو بنزلة نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ يفيد بتصادم 4 سيارات ملاكي وسيارتي نقل وجامبو بنزلة نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة، وتبين أن الجثة لطفل ويدعي "فهد.ا.ا" 15 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون "هبة.س.ا" 38 سنة، مصابة بجروح وسحجات، "خالد.ا.ا" 6 سنوات مصابًا بجرح بالرأس 10سم، وشقيقتيه "عزيزة" 12 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، "غالية" 9 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

الإسعاف المصرية الطريق الصحراوي الشرقي أمن بني سويف بني سويف بمحافظة سوهاج مديرية أمن بنى سويف

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