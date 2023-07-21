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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج المائية الجمعة 21 يوليو 2023

الأبراج المائية
الأبراج المائية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم الجمعة 21 يوليو 2023، لجميع مواليد الأبراج المائية، التي جاءت على النحو التالي:

 

برج السرطان:

يوم مناسب للتواصل والتعاون مع الآخرين. قد تستفيد من دعم أو مشورة شخص مقرب لك في حل مشكلة أو تحقيق هدف، على الصعيد المهني، قد تحصل على فرصة للتقدم أو التغيير في عملك. 

 

على الصعيد المالي، قد تستطيع تحسين وضعك بالادخار أو الانفاق بحكمة، وعلى الصعيد العاطفي، قد تشهد علاقتك بشريك حياتك انسجاماً ورومانسية.

 

سيكون اليوم يومًا جيدًا عندما يتعلق الأمر بحياتك الرومانسية، فإذا كنت في علاقة  فمن المحتمل أن تقوم بإيماءة للحصول على حياة جديدة فيها.

 

برج العقرب:

يوم مناسب للابتكار والإبداع والتميز، وقد تظهر لديك مواهب أو قدرات جديدة تثير إعجاب الآخرين، وقد تشارك في نشاط فني أو ثقافي أو اجتماعي يزودك بالإلهام والمتعة.

 

على الصعيد المهني، قد تتاح لك فرصة للتعاون مع شخص مبدع أو مشهور، وعلى الصعيد المالي، قد تحظى بزيادة في دخلك أو هدية ثمينة.

 

إنه يوم جيد جدًا للقيام بمشروع جديد، ومن المحتمل أن تكون مثاليًا في حكمك اليوم، فإذا شعرت أنك مثقل بعملك ، خذ بعض الوقت من الراحة. 

 

برج الحوت: 

يوم مناسب للسفر والتعلم والتطور، وقد تستفيد من فرصة لزيارة مكان جديد أو التعرف على ثقافة مختلفة، وقد تحصل على شهادة أو دورة أو كتاب يزيد من معرفتك وثقافتك. 

 

على الصعيد المهني، قد تظهر لديك قدرة عالية على التفاوض والإقناع والابتكار، وعلى الصعيد المالي، قد تستفاد من صفقة ناجحة أو ربح غير متوقع.

 

إذا كان هناك أي توتر مع شريكك مؤخرًا، فقد تجد طريقة لإصلاحه اليوم، ومن المحتمل أن تجعل شريكك سعيدًا بالتحدث عنه، لا تثق في أي شخص آخر.

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