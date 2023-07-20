قناة الناس| باحث أزهرى: بناء الأسرة فى الإسلام من أهم دروس الهجرة النبوية (فيديو)

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة هو بناء الأسرة في الإسلام، لافتًا إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع حيث قال الله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها).

وأضاف «سلامة» اليوم الخميس، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة “الناس”، أن من الأسباب التي سبقت الهجرة النبوية وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها، وأثرت وفاتها في حياة الرسول الكريم، مؤكدًا أن الرسول الكريم اهتم بموضوع التربية الأسرية، مشيرًا إلى أن دور الأسرة واضح جدًا في موضوع الهجرة، ولذا علمنا الرسول كيفية التعامل داخل الأسرة.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.