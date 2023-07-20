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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

السبت.. عروض مميزة بنادي سينما الكارتون المصري بالهناجر

نادي سينما الكارتون
نادي سينما الكارتون

يعرض نادى سينما الكارتون المصري الذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بقاعة سينما الهناجر فى الثانية عشر ظهر السبت المقبل، مجموعة مختارة من الكارتون المصرى التي تتناول مجموعة من القيم وتؤكد على الهوية المصرية منها كتاب الأمثال، إيونجليما، مركب ورق، الكراسة، أجازة نيلية، ألوان، يوميات سحلاوى.

يقام النادى تحت إشراف المخرجتان الكبيرتان عطية عادل خيري، وشويكار خليفة.

قعدة حكى ببيت المعمار المصرى

كما يقيم بيت المعمار المصرى التابع لقطاع الصندوق في السادسة مساء نفس اليوم قعدة حكي في المحروسة ، بالتعاون مع بيت حكى، وجولة تفاعلية عن حكايات بيوت القاهرة مع الدكتورة شيماء عاشور أستاذة العمارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمشاركة ا.د.هبة صفي الدين مدير بيت المعمار، سارة طارق، شيماء عاشور، مريم عبد العزيز.

نادي سينما الكارتون المصري قطاع صندوق التنمية الثقافية قاعة سينما الهناجر مركب ورق أجازة نيلية

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