مدير عام تحقيق المخطوطات بمكتبة الإسكندرية يشيد بجهود "الأوقاف" فى الارتقاء بمستوى الدعاة

استمرت فعاليات اليوم الثاني للدورة التثقيفية لمسئولي الدعوة الإلكترونية اليوم الخميس، بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف 60 إمامًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية، من مديريات الشرقية، والغربية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وكفرالشيخ، والمنوفية، والإسكندرية.

وتضمنت الفعاليات محاضرة للدكتور مدحت عيسى مدير عام تحقيق المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، ومحاضرة للشيخ محمد عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف، وبحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والشيخ عبدالفتاح عبدالقادر جمعة مدير عام تجميع المخطوطات وتحقيق كتب التراث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وجاءت فعاليات المعسكر في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في مواكبة التطورات العصرية وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأنشطة الدعوية والمشاركة بنصيب وافر عبر الفضاء الإلكتروني.

وأعرب الدكتور مدحت عيسى مدير عام تحقيق المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، عن شكره للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على جهوده الملموسة في الارتقاء بمستوى الدعاة، حيث شهدت وزارة الأوقاف في عصره طفرة عظيمة في طرق تقديم الدعوة وإيصال رسالة الإسلام السمحة.

- أهل الدعوة في حاجة ماسة إلى الإلمام بتكنولوجيا العصر الحديث في سبيل أداء رسالتهم

وأكد مدير عام تحقيق المخطوطات بمكتبة الإسكندرية أن أهل الدعوة في حاجة ماسة إلى الإلمام بتكنولوجيا العصر الحديث في سبيل أداء رسالتهم الدعوية بما يلائم التغيرات السريعة في طرق النشر والمعرفة، مستشهدًا بالتطور التكنولوجي في أسلوب التحرير والنشر، مبينًا أنه من الضروري أن يكون الداعية بعيدًا عن مواطن الخلاف والفرقة، مضيفًا أن علماء الأوقاف أصبح على عاتقهم رسالة عظيمة تتضمن نشر الوعي الفكري والديني عن طريق منصات التواصل الاجتماعي حتى يقطعوا الطريق على جماعات التطرف والاستقطاب الفكري، خاصة بعد أن نجحت وزارة الأوقاف بامتياز في بث رسالة الإسلام السمحة عبر الفضاء الإلكتروني.

كما أكد الشيخ محمد عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف، أن الذكاء الاصطناعي من الوسائل الهامة لبث رسالة الداعية ونجاحها، ولذلك تؤكد وزارة الأوقاف على ضرورة الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث إنها طريقة فعالة لنشر صحيح الدين ولتصحيح المفاهيم المغلوطة، مبينًا أن مسئولي الدعوة الإلكترونية أصحاب رسالة دعوية واضحة.

وكذلك يتطلب منهم بيان تعاليم الإسلام السمحة ومواجهة كل ما يعرض على الساحة من أفكار هدامة، مضيفًا أن الوقت الراهن يتطلب من الداعية أن يواكب التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا الحديثة، كما أنه يمكن الاستفادة منها في معرفة المتغيرات والمستجدات العصرية، وتكوين الأبحاث العلمية والخطب الدعوية.



