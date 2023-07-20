"الكلدانية" تدعو لثلاثية صلاة من أجل الكنيسة والبطريرك ساكو

وجهت الكنيسة الكلدانية في مصر دعوة حضور لثلاثية صلاة من أجل الكنيسة الكلدانية، وغبطة البطريرك لويس ساكو بعد أزمة الكنيسة المؤخرة في العراق، وذلك تحت شعار هؤُلاَءِ كُلُّهُمْ كَانُوا يُواظِبُونَ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الصَّلاَةِ وَالطِّلْبَةِ، مَعَ النِّسَاءِ، وَمَرْيَمَ أُمِّ يَسُوعَ، وَمَعَ إِخْوَتِهِ".

وقال الخور أسقف بولس ساتي مدبر الكنيسة، في مصر إنه من هذا المفهوم المسيحي الرسولي، ندعوكم لرفع الصلوات بنفسٍ واحدة للمسيح بشفاعة العذراء مريم سيدة فاتيما من أجل زوال الأزمة عن الكنيسة الكلدانية وغبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو.

وأضاف: "نرجو تلاوة هذه الصلاة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الخميس 20 يوليو وختامًا بيوم الأحد 23 يوليو، وتختتم الصلاة بالقداس الإلهي، يوم الأحد الساعة 6:30 مساءً، وإن أمكن بتوقيت موحد بين الساعة السادسة والسابعة مساءً".