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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

علاج 103 رءوس ماشية من الفصيلة الخيلية فى قافلة بيطرية بكفرالشيخ

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

شهدت قرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفرالشيخ، قافلة بيطرية، لتوقيع الكشف الطبي المجاني على الفصيلة الخيلية بالقرية.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن القافلة البيطرية تمكنت من علاج 103 رءوس من الفصيلة الخيلية في مختلف التخصصات، وصرف العلاج اللازم بالمجان، موجهًا باستمرار حملات تحصين كل أنواع الحيوانات ضد الأمراض، حفاظًا على الثروة الحيوانية، من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن والقرى، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين كل فصائل الحيوانات بها.

جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، وفريق عمل المستشفى، وتواجد الدكتور عبدالستار شعوط، مدير إدارة الرعاية بالمديرية، والدكتور محمود غالب، والدكتورة سماح صابر، بإدارة الرعاية، والدكتورة أماني رامون، مدير عام إدارة دسوق البيطرية، والدكتورة سيدة مرعي، رئيس قسم الرعاية بإدارة دسوق البيطرية، والدكتورة نيرمين محمد عبدالعزيز، مفتش بيطري وحدة شباس الشهداء.

قافلة طبية ماشية امراض طب بيطري كفر الشيخ

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