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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تشغيل تجريبي لـ6 محطات جديدة بمترو الأنفاق.. ومواطنون: "انفراجة وننتظر افتتاحه للركاب"

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

بدأت الهيئة القومية للأنفاق التشغيل التجريبي، لـ 6 محطات بالمرحلة الثالثة لمترو الأنفاق بدون ركاب، بداية من محطة الكيت كات، وتشمل محطات " السودان نفقية، و4 محطات علوية  إمبابة - البوهي – القومية العربية – الطريق الدائري، ومحطة سطحية عند محور روض الفرج"، وذلك تمهيدا للافتتاح خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستقبل الأهالي التشغيل التجريبي لمحطات المرحلة الثالثة لمترو الانفاق بسعادة كبيرة، وقالت فاطمة طارق، إحدى أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، إنه خلال وقت تجريب محطات المرحلة الثالثة لمترو الانفاق امتلأت الشوارع بالتصفيق والتهليل بمجرد رؤية سير المترو بالمنطقة حتى أن الأطفال انتشروا في الشوارع تعبيرا عن فرحتهم بوجود مترو بمنطقتهم.

ومن جانبها أكدت عزة راضي، إحدى أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن جميع المواطنين في انتظار افتتاحه رسمياً للجمهور، خاصة وأنه سوف يكون وسيلة نقل مريحة وسريعة وموفرة للجميع كونها تمر على كثير من المناطق في وقت قصير.

 من جهته، أشاد عامر محمد، أحد أهالي منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، بأعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق، والتي سوف تحدث نقلة نوعية للمنطقة وتساعد في تطوير الشوارع والأماكن المحيطة بمحطات مترو الأنفاق.

ويمتد مسار المرحلة الثالثة بالمشروع، بطول 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات لتتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائرى، وفرعة جنوبًا إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول العربية ثم تمتد إلى جامعة القاهرة.

يجرى تنفيذ هذه المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كم، يمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية، وهى " ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات"، وهو الجزء الذي تم تشغيله أمام حركة الركاب أكتوبر الماضى.

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