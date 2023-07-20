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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حادثين متفرقين ببنى سويف

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيبت ربة منزل وطفل، اليوم الخميس، في حادث انقلاب دراجة نارية أمام مستشفى خاص بطريق السادات بمدينة بنى سويف ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق السادات بمدينة بنى سويف.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف كلًا من "نهال. م 35 سنة" ربة منزل مصابة بكدمة بالرأس وجروح وسحجات، "خالد. خ 11 سنة" طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم لهما داخل المستشفى.

وأصيب 3 شباب اليوم الخميس في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية قمن العروس بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، نتج عنه إصابة 3 شباب بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: عاطف عبدالنبي أحمد 27 عامًا، مصاب بجروح متفرقة بالوجه والكفين، محمد عبدالنبي أحمد 24 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، أبانوب ناصف عبدالشهيد 18 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

الطريق الزراعي الواسطي أمن بني سويف انقلاب دراجة نارية بني سويف تصادم دراجتين ناريتين

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