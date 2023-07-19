فخرى عبدالنور.. قناة "الوثائقية" تعرض فيلمًا عن "الأعيان 5"

عرضت قناة "الوثائقية"، بثًا مباشرًا للفيلم الوثائقي "الأعيان"، وهي طبقة وقعت بين شقي الرحى خلال فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر، حملت وجهين أحدهما موالٍ للقصر والآخر حمل لواء التكافل الاجتماعي من خلال تأسيس الكثير من المشروعات الخيرية والاقتصادية الممتدة في ربوع مصر.

وأضاف الفيلم أنه في النصف الأول من القرن العشرين رفع المصريون شعاري يحيا الهلال مع الصليب، ومصر للمصريين، مؤكدين حقهم في الاستقلال عن الاحتلال البريطاني وأن مصر بمسلميها ومسيحييها أمة واحدة.

وأحد أبناء هذه الأمة كان فخري عبدالنور، الذي آمن أن الدين لله والوطن للجميع لا تحتكره فئة ولا تختص به طائفة.

من هو فخري عبدالنور؟

وأشار الفيلم إلى أنه في يوليو من عام 1881 وُلد فخري عبدالنور في جرجا بصعيد مصر في أسرة عريقة تحمل إرثًا اقتصاديًا كبيرًا وذات علاقات ممتدة ووزن سياسي سيضيف فخري إليه الكثير.